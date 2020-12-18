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Оттепель до +7 и погодный "штиль": синоптик дала прогноз на выходные

18 декабря, 13:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В субботу и воскресенье погода испортится лишь на востоке и севере

Уже пошла вторая половина декабря, а за окном плюсовая температура. На выходных, 19-20-е числа, в большинстве регионов сухо и температура от нуля до +7.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в Украине в большинстве областей будет без осадков, влажно, облачно и оттепель. Но "хвосты" атмосферных фронтов зацепят северные, центральные, восточные области и немного южную часть Украины – там возможны туман, дождь, мокрый снег.

На западе без осадков и даже может выйти солнце.

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Ветер западного направления, преимущественно слабый.

"Такая синоптическая ситуация – влажность, туманы и почти "штиль" – будут способствовать накоплению и зависанию вредных примесей в воздухе", – предупредила Диденко.

Температура воздуха существенно не поменяется. В течение дня 19-20 декабря столбики термометров будут колебаться около нуля, на юге и западе – 3-7 градусов тепла.

В Киеве на Николая может быть небольшой мокрый снег или моросящий туман, будет сыро. Однако в целом без существенных осадков. Температура воздуха и ночью, и днем ​​около нуля градусов. В воскресенье, 20 декабря, ситуация особо не изменится.

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"Первая половина следующей недели принесет незначительное похолодание, а во второй половине увеличится количество осадков", – добавила синоптик.

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В Укргидрометцентре тоже показали, какой будет погода на выходных.

Суббота.

Воскресенье.

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Также мы разбирались, будет ли снег на католическое Рождество. 25 декабря в Украине погода будет не особо праздничной.

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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