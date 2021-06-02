Ожоги, переломы и внутреннее кровотечение: боец "Азова" разбился на мотоцикле

Валерий Алмазов еще до войны на Донбассе успел послужить во французском легионе и в Украине получил позывной Легионер

Пока на передовой не утихают обстрелы от боевиков, в тылу украинская армия понесла потери. В больнице скончался боец полка "Азов" Валерий Алмазов, который накануне попал в страшное ДТП в Виннице.

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Об этом сообщает пресс-служба подразделения.

Еще 30 мая в родной Виннице, куда Валерий приехал в отпуск, он решил покататься на спортивном мотоцикле, но не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с бетонным ограждением. От удара вспыхнул бензобак мотоцикла, а сам боец получил перелом ключицы, многочисленные рваные раны, ожоги 3-4 степени и открылось внутреннее кровотечение.

Валерий Алмазов. Фото: "Азов"

Несколько суток врачи боролись за жизнь Алмазова, друзья и неравнодушные жители сдавали донорскую кровь, чтобы спасти его, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Он скончался в реанимации.

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Валерий Алмазов. Фото: "Азов"

41-летний боец пришел в "Азов" в 2015 году. Сначала служил в роте разведки, а впоследствии присоединился к первой роте второго батальона подразделения. Был пулеметчиком. До "Азова" Алмазов даже успел послужить во французском иностранном легионе, в связи с чем среди "азовцев" получил позывной Легионер.

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Как сообщали новости "Сегодня", на Донбассе за месяц "самоликвидировались" десятки боевиков. Практически все потери оккупантов не боевые.

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