Перед крушением Ан-26 совершил пять успешных вылетов за день

Во время учений выполняли одну из самых простых фигур

Военный учебный Ан-26 под Харьковом выполнял очередной тренировочный полет. В течение вчерашнего дня он совершил шесть благополучных взлетов и пять благополучных посадок, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

"Полет по кругу — это очень простая фигура. Абсолютно простая задача. Погодные условия сегодня полностью соответствовали условиям этих полетов", – рассказывает заместитель начальника Харьковского университета воздушных сил Николай Коваленко.

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Это плановые учебные полеты. Он должен был еще работать до 23 часов, то есть ресурсов у него хватало и у двигателя хватало ресурсов.

Расследование проводят ГБР, военная прокуратура и правительственная комиссия. По предварительной информации, управление самолетом курсанты не совершали. По факту падения открыли уголовное производство – "нарушение правил полетов и подготовки к ним".

Сейчас проверяют несколько версий трагедии:

- техническая неисправность самолета;

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- ненадлежащее исполнение служебных обязанностей;

- ненадлежащее техническое обслуживание судна и его подготовки.

Об окончательных причинах аварии Ан-26 можно будет говорить после расшифровки бортовых самописцев. Предварительно специалисты считают причиной падения – отказ датчика в двигателе. Об этом на месте трагедии сообщил министр обороны Андрей Таран и предположил, что скорее всего, самолет зацепился крылом за землю. Пока, по поручению президента, всеучебные полеты Ан-26 и их аналогов поставили на "паузу".

"Правоохранительные органы сейчас активизируют проверку всех оборонных контрактов, усилят контроль за расследованием всех преступлений, совершаемых в сфере оборонной, которые связаны с закупкой военной техники и с их обслуживанием", – комментирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Корреспонденты "Сегодня": Татьяна Гаврилюк, Александр Махов и Анна Бровко.

Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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