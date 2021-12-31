Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 🎄 Что изменится с 1 января Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Переговоры Путина с Байденом и повышение зарплат украинским военным — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
31 декабря, 06:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президенты России и США провели последний телефонный разговор в 2021 году, а Зеленский подписал указ о повышении зарплат военным
Байден и Путин обсудили важные вопросы, а украинским военным увеличат размер зарплаты/Коллаж: "Сегодня"
Байден и Путин обсудили важные вопросы, а украинским военным увеличат размер зарплаты/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Патриарха Варфоломея выписали из больницы после COVID-19

Вселенского патриарха Варфоломея после 6 дней госпитализации с коронавирусом выписали из больницы. Он болел COVID-19, вызванным штаммом "Омикрон".

Реклама

[IMAGE id=2522240; title=У Варфоломея была легкая форма COVID-19/Коллаж: "Сегодня" ; blank]

Мать и сын возвращались домой на Рождество: в Словакии в ДТП погибли украинцы

В Словакии в ДТП погибли 42-летняя женщина и ее 20-летний сын. Украинские заробитчане возвращались из Чехии в Украину, чтобы вместе с семьей отпраздновать Рождество.

[IMAGE id=2522271; title=Погибших похоронят в родном селе 31 декабря/Фото: Facebook Ольги Лукечи и полиции Словакии, коллаж: "Сегодня" ; blank]

Реклама

Последние в 2021 году переговоры Путина и Байдена закончились – как прошел разговор

С задержкой на пять минут в ночь на 31 декабря по киевскому времени президент США Джозеф Байден начал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным агентства Reuters, на этот раз переговоры продлились всего 50 минут. Отметим, что Путин сам попросил американского лидера о звонке. Лидеры обсудили несколько важных вопросов.

Звонок Путина застал Байдена далеко от Белого Дома/Коллаж: "Сегодня"
Звонок Путина застал Байдена далеко от Белого Дома/Коллаж: "Сегодня"

В Украине повысят зарплаты военным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины". Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Реклама

[IMAGE id=2522286; title=Военным увеличат заработные платы/Коллаж: "Сегодня" ; blank]

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Опрос
Фото дня
Реальная мистика 🎃

В помещениях ходит Белая Дева, а рядом слышен вой оборотня. Что скрывает Ужгородский замок?

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

30 229

заболело за неделю в Украине

-28%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.364

Евро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять