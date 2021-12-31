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СЬОГОДНІ Новини України

Переговори Путіна з Байденом та підвищення зарплат українським військовим — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
31 грудня, 06:00
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Президенти Росії та США провели останню телефонну розмову у 2021 році, а Зеленський підписав указ про підвищення зарплат військовим
Байден та Путін обговорили важливі питання, а українським військовим збільшать розмір зарплати/Колаж: "Сьогодні"
Байден та Путін обговорили важливі питання, а українським військовим збільшать розмір зарплати/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Патріарха Варфоломія виписали з лікарні після COVID-19

Вселенського патріарха Варфоломія після 6 днів госпіталізації з коронавірусом виписали із лікарн. Він хворів на COVID-19, викликаний штамом "Омікрон".

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Варфоломій мав легку форму COVID-19/Колаж: "Сьогодні"
Варфоломій мав легку форму COVID-19/Колаж: "Сьогодні"

Мати та син поверталися додому на Різдво: у Словаччині у ДТП загинули українці

У Словаччині у ДТП загинули 42-річна жінка та її 20-річний син. Українські заробітчани поверталися із Чехії в Україну, щоб разом із сім'єю відсвяткувати Різдво.

Загиблих поховають у рідному селі 31 грудня/Фото: Facebook Ольги Лукечі та поліції Словаччини, колаж: "Сьогодні"
Загиблих поховають у рідному селі 31 грудня/Фото: Facebook Ольги Лукечі та поліції Словаччини, колаж: "Сьогодні"

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Останні у 2021 році переговори Путіна та Байдена закінчилися – як пройшла розмова

Із затримкою на п'ять хвилин у ніч на 31 грудня за київським часом президент США Джозеф Байден розпочав телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. За даними агентства Reuters, цього разу переговори тривали всього 50 хвилин. Зазначимо, що Путін сам попросив американського лідера про дзвінок. Лідери обговорили кілька важливих питань.

Дзвінок Путіна застав Байдена далеко від Білого Дому/Колаж: "Сьогодні"
Дзвінок Путіна застав Байдена далеко від Білого Дому/Колаж: "Сьогодні"

В Україні підвищать зарплати військовим

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 688/2021 "Про додаткові заходи щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців Збройних Сил України". Кабінет Міністрів повинен забезпечити з 2023 року мінімальний розмір грошового забезпечення (крім військовослужбовців строкової військової служби) на рівні не менш як дворазового розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року.

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Військовим збільшать заробітні плати/Колаж: "Сьогодні"
Військовим збільшать заробітні плати/Колаж: "Сьогодні"

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