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Перевыборы мэров в Борисполе и Новгороде-Северском: кто побеждает

18 января, 01:31

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Две партии заявили о победе своих кандидатов

На повторных выборах городского головы в городе Борисполе (Киевская область), которые были назначены из-за смерти победителя предыдущей избирательной гонки от последствий COVID-19, по предварительным данным, побеждает Владимир Борисенко.

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Об этом со ссылкой на параллельный подсчет голосов сообщили в партии "Европейская солидарность".

"Поздравляю с убедительной победой кандидата от "Европейской Солидарности" Владимира Борисенко на выборах городского головы в Борисполе!" – написал в Facebook лидер политсилы Петр Порошенко.

Что касается Новгорода-Сиверского (Черниговская область), то по данным параллельного подсчета голосов партией "Рідний дім", победила их кандидатка Людмила Ткаченко.

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Напомним, проведение повторных выборов мэра в Новгороде-Северском, как и в Борисполе, обусловлено смертью победителя избирательной гонки от последствий коронавируса.

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Перевыборы мэра и горсовета в Броварах городская ТИК назначила после того, как 9 ноября прошлого года Киевский окружной административный суд признал выборы в этом городе не состоявшимися, а Апелляционный суд подтвердил это решение. Причиной суд назвал ряд нарушений, в частности "права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права".

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