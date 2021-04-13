Неделя локдауна – киевляне превращаются в зацеперов и блокируют дороги

Жесткие правила – полиция выписала больше двух тысяч штрафов тем, кто не придерживается карантина

Неделю столица живет по жестким правилам карантина. За это время не обошлось и без таких случаев, о которых говорят и в Украине, и за рубежом. Например, происшествие с медсестрой из Института рака Светланой Плоденко, которую не пустили в маршрутку, обсуждали даже в Израиле. Женщина работала в ночную смену и не успела забрать пропуск. Полицейские подвезли ее на патрульной машине.

Видео: Сегодня

Все комментируют видео с зацеперами

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Спустя неделю Светлана Николаевна рассказала "Сегодня", что теперь без пропуска – никуда.

"В тот день не только я не могла вовремя попасть на работу. Многие из коллег тоже столкнулись с такими сложностями, – говорит Светлана Николаевна. – После этого случая меня многие стали называть чуть ли не звездой, ведь об этом случае сняли сюжеты многие каналы. Кстати, о происшедшем узнали даже мои родные в Израиле (смеется – Авт.)".

Многие из киевлян, которые не смогли обзавестись пропусками, в течение недели на работу и домой добирались необычными способами. В столичных интернет-сообществах появилось сразу несколько видео, на которых было показано, как киевляне превращаются в зацеперов. Так в обиходе называют тех, кто ездит на подножке общественного транспорта.

На одном из видео, которые гуляют в Сети, хорошо одетый человек, по виду – офисный работник с портфелем, прицепился к троллейбусу и так проехал несколько остановок.

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Недовольные киевляне блокируют движение трансопрта. Так случилось на улице Сечевых стрельцов в Киеве, где отец с ребенком заблокировали движение трамвая, протестуя против невозможности добраться к месту назначения без пропуска. "Водитель трамвая вызвал полицию", – сообщили очевидцы происшествия.

Пересаживаются на велосипеды

Те, кто не захотел конфликтовать с водителями и кондукторами, отправились покупать велосипеды. Точной статистики нет, но продавцы велосипедов говорят, что продажи выросли.

"Если раньше продавал в среднем по одному велосипеду в день, то сейчас по несколько. Почему-то уверен, что локдаун не закончится 16-го числа, поэтому покупателям так и говорю, что не пожалеете о покупке. Цена велосипеда в среднем колеблется от 3400 до 4200 грн", – рассказал нам один из продавцов велосипедов возле станции метро Почайная в столице.

Как мы выяснили, на велосипедах, а зачастую и пешком на работу теперь добираются сотни киевлян. Например, каждое утро по мосту Патона, с левого на правый берег пешком идут вереницы людей, которые не имеют пропуска на транспорт.

Некоторые из киевлян говорят, что ходят с левого на правый берег Киева постоянно

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Как заявил нам один из таких пешеходов во время нашей прямой трансляции, его путь от дома к работе занимает четыре часа. "Пропуска нет, иду пешком с левого берега на работу. Офис находится возле станции метро "Минская", – пожаловался нам один из киевлян.

Полиция выписывает штрафы тысячами

Не все придерживаются установленных правил. В полиции сообщают о том, что зафиксированы сотни нарушений.

"За последнюю неделю полицейские проверили 3565 объектов. На юридических лиц составлено 160 протоколов, на физических лиц – 976 постановлений", – сообщила пресс-служба киевской полиции.

Во всеукраинском масштабе выявленные нарушения исчисляются намного большими цифрами. Как сообщила нам пресс-служба Нацполиции, копы составили 2535 протоколов. Как оказалось, 949 из них – на руководителей развлекательных заведений, руководство заведений общепита, которые работали после 24:00. Не обошли стороной полицейские и водителей. На 314 водителей копы составили протоколы. Впрочем, по данным полиции, чаще всего в Украине нарушают масочный режим. За это время копы составили почти 15 тыс. постановлений на тех, кто находился в общественном месте без правильно надетых масок.

Как сообщалось ранее, большинство украинцев поддерживают введение жесткого карантина, если коронавирус будет и дальше распространяться по стране. Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране. Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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