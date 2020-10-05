Платные камеры в украинских СИЗО заработали первый миллион гривен

Платные камеры в следственных изоляторах заработали свой первый миллион гривен. Чемпион – "Киевский следственный изолятор", который заработал 621,5 тыс. грн.

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Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Министр напомнил, что инициатива заработала на полную мощность только летом и "все еще набирает обороты". Заработанные деньги направляются на ремонт бесплатных камер.

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Ранее Минюст ввело новую услугу – теперь можно заранее оплатить пользование платными камерами в СИЗО. Такие "подарочные сертификаты" глава ведомства Денис Малюська предлагает дарить чиновникам.

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