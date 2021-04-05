Об полном локдауне по всей стране пока не говорят

В Украине по состоянию на 5 апреля ближе всего к красной зоне Харьковская и Хмельницкая область. Там самые тревожные показатели по коронавирусу.

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Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24".

По его словам, областям стоит обратить внимание на показатели загруженности коек и процент госпитализаций.

"Там Минздрав ведет достаточно активную работу с местными подразделениями здравоохранения и областной администрацией в частности. Будем видеть, не хочу делать каких-либо прогнозов. Думаю, что этим двум областям стоит обратить внимание на свои показатели", - сказал Немчинов.

В то же время о введении полного локдауна во всей стране, заявил министр, пока речь не идет.

В тренде Плохие показатели по COVID-19: какие области ближе всего к локдауну

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Напомним, 5 апреля в Киеве начался жесткий карантин с ограничением передвижения в общественном транспорте.

Новые ограничения вызвали транспортный коллапс в столице – киевляне пытаются попасть в транспорт по старым пропускам, просто письмам с работы и с помощью слез и уговоров.

Также смотрите: 5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Все подробности в спецтеме На пороге жесткого локдауна

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