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Погані показники по COVID-19: які області найближче до локдауну

5 квітня, 12:13

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Про повний локдаун по всій країні поки не говорять

В Україні станом на 5 квітня найближче до "червоної зони" Харківська та Хмельницька область. Там найбільш тривожні показники по коронавірусу.

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Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, областям варто звернути увагу на показники завантаженості ліжок і відсоток госпіталізацій.

"Там МОЗ веде достатньо активну роботу з місцевими підрозділами охорони здоров’я і місцевою обласною адміністрацією зокрема. Будемо бачити, не хочу робити якихось прогнозів. Думаю, що цих двом областям варто звернути увагу на свої показники", – сказав Немчинов.

Водночас про введення повного локдауну по всій країні, заявив міністр, поки мова не йде.

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Нагадаємо, 5 квітня у Києві почався жорсткий карантин з обмеженням пересування у громадському транспорті.

Нові обмеження викликали транспортний колапс у столиці – кияни намагаються потрапити в транспорт за старими перепустками , просто листів з роботи і за допомогою сліз і умовлянь.

Також дивіться: 5 фактів про новий локдаун, які повинен знати кожен. Пенсіонер-влогер Дід Панч у новому випуску ютуб-шоу пояснив: що, де і коли буде закрито. А також провів опитування і дізнався, як цей локдаун сприйняли українці.

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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Харківська область Украина показники Хмельниччина коронавірус
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