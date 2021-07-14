По делу "Харьковских соглашений". СБУ вызвала на допрос Бойко и еще четырех нардепов

Политиков пригласили на допрос в СБУ. Фото: коллаж "Сегодня"
Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Бойко по делу "Харьковских соглашений". Также по этому делу вызвали еще четырех нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.
"Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ", – сообщил спикер СБУ.
На сайте СБУ указано, что на допрос вызвали:
- нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко,
- нардепа от ОПЗЖ Виталия Борта,
- нардепа от ОПЗЖ Сергея Ларина,
- нардепа от "За майбутнє" Игоря Палицу,
- Дмитрия Шпенова.
Ранее мы писали, что народный депутат Илья Кива, который ранее назвал Вторую мировую войну "Великой Отечественной", заявил, что ему вручили повестку из-за шапки с советской символикой. Его якобы зовут на допрос как свидетеля.
Напомним, пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в июне якобы собирались принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований, но это оказалось фейком.