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По делу "Харьковских соглашений". СБУ вызвала на допрос Бойко и еще четырех нардепов

14 июля 2021 13:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всех народных избранников вызвали через Аппарат Верховной Рады

Политиков пригласили на допрос в СБУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Политиков пригласили на допрос в СБУ. Фото: коллаж "Сегодня"

Служба безопасности Украины вызвала на допрос народного депутата Юрия Бойко по делу "Харьковских соглашений". Также по этому делу вызвали еще четырех нардепов.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера СБУ Артема Дехтяренко.

"Как действующие народные депутаты Украины, они вызывались через Аппарат ВРУ", – сообщил спикер СБУ.

На сайте СБУ указано, что на допрос вызвали:

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Слева на снимке - Леонид Горбань. Фото: коллаж "Сегодня"
  • нардепа от ОПЗЖ Юрия Бойко,
  • нардепа от ОПЗЖ Виталия Борта,
  • нардепа от ОПЗЖ Сергея Ларина,
  • нардепа от "За майбутнє" Игоря Палицу,
  • Дмитрия Шпенова.

Ранее мы писали, что народный депутат Илья Кива, который ранее назвал Вторую мировую войну "Великой Отечественной", заявил, что ему вручили повестку из-за шапки с советской символикой. Его якобы зовут на допрос как свидетеля.

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Напомним, пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в июне якобы собирались принудительно доставить на допрос в Государственное бюро расследований, но это оказалось фейком.

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