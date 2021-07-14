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У справі "Харківських угод". СБУ викликала на допит Бойка і ще чотирьох нардепів

14 липня 2021 13:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всіх народних обранців викликали через Апарат Верховної Ради

Політиків запросили на допит до СБУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Політиків запросили на допит до СБУ. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України викликала на допит народного депутата Юрія Бойка у справі "Харківських угод". Також у цій справі викликали ще чотирьох нардепів.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника СБУ Артема Дехтяренка.

"Як чинні народні депутати України, вони викликалися через Апарат ВРУ", – повідомив речник СБУ.

На сайті СБУ зазначено, що на допит викликали:

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  • нардепа від ОПЗЖ Юрія Бойка,
  • нардепа від ОПЗЖ Віталія Борта,
  • нардепа від ОПЗЖ Сергія Ларіна,
  • нардепа від "За майбутнє" Ігоря Палицю,
  • Дмитра Шпенова.

Раніше ми писали, що народний депутат Ілля Ківа, який раніше назвав Другу світову війну "Великою Вітчизняною", заявив, що йому вручили повістку через шапку з радянською символікою. Його нібито кличуть на допит як свідка.

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Нагадаємо, п'ятого президента України, лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка в червні нібито збиралися примусово доставити на допит до Державного бюро розслідувань, але це виявилося фейком.

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