По грязи, ямам и горным тропам: как медики добираются к больным COVID

Кашляют, задыхаются, а на спасительную скорую ждут по полтора часа. Жители отдаленных сел, которые подозревают у себя COVID-19, рискуют не дождаться помощи. А все из-за разбитых дорог, по которым добираются к больным фельдшеры. Тех, кто в тяжелом состоянии, – отвозят в больницы. Которые для больных могут стать настоящим адом. Кровати в коридорах, отсутствие горячей воды и нехватка внимания медперсонала. Как лечат инфицированных ковидом в глубинке – рассказывают новости "Сегодня"

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Вызовы с подозрением на ковид, когда больной задыхается и имеет высокую температуру, фельдшер Александр в Великом Бурлуке Харьковской области получает по нексколько раз на день. Все необходимое – кислородные баллоны, пульсоксиметры, – имеется. Но оборудование может и не понадобиться, если фельдшер не успеет к больному.

Чтобы добраться к пациенту, согласно нормативам, у скорой есть 20 минут, но ехать приходится больше часа, ведь дорог здесь нет. Пробираются через сплошную грязь и ямы со скоростью 20 километров в час.

Добравшись до нужного дома, медик заходит внутрь в полной экипировке.

"Я выхожу из машины одетый в белое, завернутый, заходижу в дом или во двор больного – все. Соседи выбегают с вилами. И сами больные обижаются. Ну, я по-другому не могу войти, понимаете? – рассказывает Александр Кравченко, фельдшер Великобурлукского отделения экстренной медпомощи. – Когда уже сознание чуть не теряють – тогда да, вызывают скорую ".

Что в селе скажут, увидев скорую у двора – местных жителей это волнует больше, чем собственное здоровье. Именно поэтому коронавирус селяне часто переносят на ногах.

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В ванной санузла инфекционного отделения нет горячей воды, зато есть плесень и ржавчина. Греются больные бутылками с горячей водой, вспоминает бывшая пациентка Ирина Колодка с Купянска Харьковской области. Месяц назад она лежала здесь с пневмонией и сняла ужасающее видео о том, что в палатах не хватало мест, а в коридорах лежат и те, у кого обычная простуда, и больные ковид.

"Одна я не кашляла, все кашляли. У кого какой тест был – положительный или отрицательный – никто не знает. Лежали в коридоре все вместе", – говорит Ирина Колодка.

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Бригада медиков из Залещиков Тернопольской области в защитных костюмах, экранах и бахилах принимает в инфекционное отделение пациента с коронавирусом. У него одышка и пневмония.

"Папа набрался, получается, что от меня. Сделали кардиограмму, сделали рентген, увидели, что у нас имеется двустороннее воспаление, – рассказывает Татьяна. – Мне интересно, что необходимо ему привезти, медикаменты".

В больнице имеется все необходимое – аппарат ИВЛ, концентраторы, кислород. А главврач Залещицкой районной больницы Василий Оскорип показывает новую трассу кислорода, которая ведет в инфекционное отделение. И объясняет, что этой бочки и этого газификатора медикам хватает на неделю работы.

В ковидном отделении Надвирнянской больницы Ивано-Франковской области свободных коек в излишке. Постирали постель и заправили – это для будущих пациентов. Здесь почти все готово на случай роста заболеваемости. Готовы разместить до полутора сотен человек. А доставляют пациентов с ковидом скорые со спецоборудованием.

"Сюда поступают пациенты, которые имеют симптоматику, которая может свидетельствовать о коронавирусной болезни, – рассказывает Игорь Маланюк, заместитель директора по медицинской части Надвирнянской больницы. – Вы видели, есть розетки. Подведены стационарно, рядом кровать, все, но иногда необходимо человека еще доставить".

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Эта станция станция – одна на десять сел. Если медиков зовут в горы – добраться до больного – проблема. Не везде есть дорога. И идут по горной тропе несколько километров пешком.

Команда "Сегодня" провела целый день на станции местной скорой помощи. Медики рассказали, что количество вызовов с подозрением на ковид все меньше. В сутки общего с ними дежурства – ни одного нового пациента.

Видео: Сегодня

Напомним, соцсети шокировали фотографии в Одесской больнице. Один из посетителей снял, как тела умерших от коронавируса лежат рядом с пациентами стационара в коридорах и палатах.

А в Жовковской ЦРБ под Львовом погибли два пациента, которые находились на аппаратах ИВЛ, когда произошло отключение электричества в реанимации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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