Почему Украина должна победить Россию. 10 причин от Тимоти Снайдера

Известный историк рассказал, почему мир очень зависит от украинской победы

Тимоти Cнайдер о важности победы Украины. Фото Reuters

Киевский форум по безопасности продолжает военный цикл онлайн-дискуссий "Борьба за Украину". 8 мая в День победы над нацизмом обсудили международное значение победы Украины над российским империализмом и нацизмом.

Писатель и историк Тимоти Снайдер, ставший гостем дискуссии, называет 10 причин, почему миру необходима победа Украины. Приводим слова известного деятеля.

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"Десять причин, почему украинская победа важна не только для украинского государства, но и для мира :

Первая причина, ключевая: победа Украины, по моему убеждению, – это единственный путь достижения мира. Очевидно, что все сознательные люди хотят, чтобы эта война закончилась. И, я убежден, победа Украины – единственный путь, как эта война может закончиться. Победа России приведет к дальнейшей российской агрессии. Капитуляция Украины будет означать продолжение российских зверств на земле. Считаю, что единственный путь, как война может закончиться – с победой Украины, то есть успехом Украины на поле боя, который заставит Россию понять, что переговоры в ее интересах.

Во-вторых, я считаю, что победа Украины важна для безопасности региона. Единственный способ защитить украинцев – это украинская победа. В то же время это очень важно и для народов стран Балтии, для Польши, Румынии, Молдовы – чтобы российская агрессия не добилась успеха.

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Третья причина, почему победа Украины важна, касается, прежде всего, ее граждан. Нет никакого другого пути защитить украинских граждан, кроме победы Украины. Пока идет война, украинцы в условиях российской оккупации переживают депортацию и другие зверства, украинцы на неоккупированной территории страдают от обстрелов и бомбардировок. Единственный путь обезопасить 40 миллионов украинцев – это прекращение войны, а единственный путь прекращения войны – это победа Украины.

Четвертая причина, мне кажется, очень важна, касается защиты демократии. Эта война происходит потому, что Украина – это демократия. Она имеет эту непредсказуемую политическую систему, рождающую непредсказуемые комбинации, непредсказуемых лидеров. И эта непредсказуемость, невозможность знать, чего ждать, и так нестерпима для Путина и российского режима. Поэтому еще одна причина, почему важна победа Украины, чтобы защитить демократию.

В то же время, по моему убеждению, – и это пятый пункт – это важно для демократий в целом. Если бы Россия выиграла эту войну, это была бы огромная победа для всех противостоящих демократии сил, для всех, кто хочет использовать то или иное насилие для свержения демократий. Победа Украины – это победа тех, кто верит в закон, стремится к проведению выборов и ответственности своих лидеров. А особенно для тех, кто ради этого готов идти на риск.

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С этим связана причина номер шесть. Победа Украины – это победа государства, традиционно считавшегося периферийной и колониальной относительно силы, считавшей себя центром и империей. Имперские войны, особенно как мы знаем из истории XIX и XX веков, приходятся на определенные фазы политического развития. Имперские войны будут продолжаться, пока имперские силы уверены, что смогут в них победить. Европейские и другие силы всегда приходили к моменту, когда осознавали, что имперская война изнурит их, и это очень хорошо. Поскольку сейчас идет имперская война, в которой лидеры России утверждают, что украинского народа и украинского государства не существует, победа Украины важна для защиты базового принципа: все нации равны, а государства заслуживают уважения. Другими словами, победа Украины – еще один толчок к постимпериалистическому миру.

Говоря о постимпериалистическом мире, седьмая причина важности победы Украины касается памяти о Второй мировой войне. Для Путина уроки Второй мировой войны – это то, что нужно больше войны. Для Путина уроки победы над фашизмом – это то, что нужно больше фашизма. Для Путина уроки поражения империализма – это то, что нужно больше империализма. Для Путина уроки Второй мировой войны – это то, что слово "фашизм" означает все, что ему угодно, и это слово можно использовать как язык ненависти против тех, кого он избрал своим врагом. Это прочтение Второй мировой войны не может победить.

Сегодня, когда идет война, важно рассматривать ее, как часто и происходит, в свете Второй мировой. В частности, рассматривать ее как возможность защитить ценности, которые были усилены или должны быть усилены этой войной. К примеру, толерантность к инаковости, значимость верховенства права и плюрализм, значимость сотрудничества между демократиями.

Восьмое. Я убежден, что победа Украины очень важна для будущего России. Отмечу, что не ожидаю, чтобы украинцы думали об этом факторе. Но для всех нас, кому речь идет о безопасности Европы и мира, очень важно, возле какой России мы будем жить следующие десятилетия. Для того чтобы Россия стала, скажем так, нормальной страной, в которой российские интересы важны для ее руководства, – очень важно, чтобы Россия потерпела поражение в этой войне. Очень важно, чтобы россияне перестали воспринимать международную политику как собирательство земель на основе совершенно ложных мифов. Считаю, для россиян и будущей российской власти важно думать о будущем России и ее реальных интересах. И хотя я бы хотел, чтобы войны вообще не было, поражение на поле боя станет шагом вперед для России такого типа. России, где граждане могут думать о будущем без империализма. России, где прошлое не становится мифом, так сильно влияющим на решения настоящего. России, где возможен учет интересов и будущего.

Девятое. Украина должна победить, ведь, как мы знаем, она огромный производитель продовольствия для остального мира. В истории ХХ века Украина была объектом колонизации со всех сторон из-за черноземов. В нынешней войне мы видим, как Россия экспроприирует украинское продовольствие и блокирует поставки украинских сельхозпродуктов по миру. Если война будет так продолжаться, людям в Африке и по всему миру будет угрожать вероятный, а затем и реальный недостаток пищи. Это может повлечь за собой не только голод и смерть, но и политическую нестабильность. Победа Украины и восстановление мировой торговли позволит предотвратить это.

Десятый пункт, который определенным образом суммирует все предыдущие. Победа Украины поможет не только украинцам, но всем нам обратить свое внимание к будущему. Проблема российской пропаганды – и проблема, присущая нам всем, хотя и в более легкой форме, – это то, что она базируется исключительно на прошлом. Она базируется на поиске какого-то момента в истории, когда они были правы, а остальные – нет. Это не то, что нужно. Всем нам нужно будущее. Нам нужна политика будущего, необходимо событие, что вырвет нас из рутины и укажет нам будущее. Считаю очень важно, чтобы европейцы и другие помогли в том, чтобы предложить украинцам будущее после этой войны – в смысле членства в ЕС и мощной помощи, которая позволит Украине отстроиться.

Но это двусторонний процесс. Если мы открыты в том, как мы смотрим на Украину и эту войну, мы можем увидеть, что украинцы предлагают будущее и нам.

Если бы украинцы не боролись, если бы капитулировали, наше будущее, будущее демократий было бы сейчас очень мрачным.

Украинцы своей борьбой дают другим демократиям время".

Киевский форум по безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" – ведущая международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.