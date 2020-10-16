Почему "Ремдесивир" считали лекарством от COVID-19, а теперь признали неэффективным?

Препарат "Ремдесивир", который ранее считали лекарством от коронавируса "почти не влияет" на риск умереть из-за осложнений COVID-19 и не помогает быстрее выздороветь.Всемирная организация здравоохранения опубликовала соотвествующий отчет исследования этого лекарства.

Реклама

Это был единственный препарат, который имел разрешение на специальное использование для лечения COVID-19 от Управления по продовольствию и медикаментам США. Его также использовали в 50 странах мира, включая ЕС, считая его эффективным. На днях Минздрав Украины тоже закупил большую партию препарата – его доставят в Украину буквально сегодня-завтра.

Почему все считали его панацеей и что не так с лекарством, разбирались журналисты "Сегодня".

Что такое "Ремдесивир"?

"Ремдесивир" – это противовирусный препарат, который разработала американская фармкомпания Gilead Sciences в 2015 году. Лекарство изначально предназначалось для лечения лихорадки Эбола. Однако и против Эболы он был малоэффективным.

Почему все думали, что он помогает при COVID-19?

"Ремдесивир" посчитали эффективным, потому что так показали самые первые исследования. "Ремдесивир" протестировали на 1063 больных. Больные, которые получали препрат, выздоравливали в среднем за 11 дней по сравнению с 15 днями у пациентов, получавших плацебо. Об этом в конце апреля заявил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (США).

Реклама

Хотя в тот же период были и другие исследования, которые ставили эффективность "Ремдесивира" под сомнение. 29 апреля этого года в медицинском журнале The Lancet опубликовали результаты использования препарата препарата в 10 больницах провинции Хубэй (Китай). Исследователи не обнаружилы пользы от лечения у 158 пациентов и пришли к выводу, что "Ремдесивир" неэффективен.

Однако исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний было убедительней из-за масштабности. Поэтому США поспешили скупить 90% мировых запасов этого препарата для лечения коронавируса.

В ЕС тоже официально одобрили препарат для терапии коронавирусных больных. Он используется в 50 странах. Стоимость одного флакона лекарства – от 390 до 520 долларов.

В тренде В Украину возвращаются дожди: синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Как поняли, что лекарство не помогает?

Когда началась пандемия, ВОЗ запустил Solidarity Therapeutics Trial – программу международных клинических испытаний препаратов для лечения COVID-19. И вот 15 октября появились результаты исследования четырех препаратов: "Ремдесивира", "Гидроксихлорохина", "Лопинавира/Ритонавира" и "Интерферона".

Все четыре препарата показали незначительное влияние или не оказали никакого эффекта на предотвращение смертности или течение COVID-19 среди госпитализированных.

Реклама

Это исследование проводилось в 30 странах.

В исследовании говорится, что из 2743 госпитализированных пациентов, которые получали "Ремдесивир", 11,0% умерли по сравнению с 11,2% в контрольной группе. Разница настолько мала, что могла возникнуть случайно.

Используют ли этот препарат в Украине?

Препарат внесли в протокол лечения COVID-19. Уже 9 октября 2020 года министр здравоохранения Максим Степанов подписал указ о закупке 28 200 флаконов "Ремдесивира" на 19,4 млн грн. Вскоре препарат должен поступить в больницы и им начнут лечить украинцев. Вряд ли его исключат из протокола лечения.

Как дальше будут лечить больных коронавирусом?

Так же, как и до сегодняшнего дня – экспериментальными препаратами. Лекарство от коронавируса все еще ищут.

Во всех странах проводят клинические испытания различных медикаментов, однако действие ни одного еще не подтверждено. В Украине тоже проводят клинические исследования четырех препаратов для лечения симптомов COVID-19. Некоторые из них давно известны и рекомендовались ранее для терапевтическо-профилактического применения, в основном во время сезонных вспышек гриппа и ОРВИ.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама