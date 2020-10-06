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Почти всю Украину накроют дожди: синоптик предупредила об ухудшении погоды

6 октября, 14:29

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Несмотря на мокрую погоду, в Украине завтра будет тепло

Украину продолжат поливать дожди. 7 октября почти на всей территории страны ожидается мокрая погода, но при этом довольно теплая – местами до 25 градусов.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, завтра в большинстве областей пройдут периодические дожди и даже грозы.

"На востоке Украины и в Запорожье антициклон руками и ногами будет упираться – не пустит дожди, здесь будет сухо и тепло. Ветер пока остается юго-восточного направления, порывистый. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, на юге до +17, в восточных областях 7-10 градусов. В течение дня 7 октября потеплеет до 17-23 градусов, в южной части ожидается 20-25 градусов", – написала Диденко.

В Киеве среда обещает быть дождливой, с порывистым ветром. Днем еще будет сравнительно тепло, до 18-19 градусов.

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Как мы уже писали, в Херсонской области пронесся торнадо. Сильный ветер срывал крыши и валил деревья. Под удар попал населенный пункт Великая Александровка.

Настоящей осенью в Украине пока запахло только к концу сентября – прошли сильные дожди и похолодало, но погода снова наладилась. Октябрь нас еще порадует хорошей погодой, но недолго – потом будет и снег, и морозные ночи. Сайт "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

Смотрите в сюжете, что на днях натворила непогода в Житомирской области:

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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