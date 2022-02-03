Под Херсоном произошло масштабное ДТП с микроавтобусом, есть погибший и пострадавшие (видео)

Вблизи Тягинки, что в 40 километрах от Херсона, произошло масштабное смертельное ДТП. В аварию попал микроавтобус, перевозивший рабочих.
Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".
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Как произошло ДТП
По предварительным данным, легковой автомобиль допустил лобовое столкновение с микроавтобусом. Водитель легковушки погиб на месте.
Всего 9 пострадавших. Трем оказали помощь на месте. Шестерых забрали в больницу. Одна пассажирка в тяжелом состоянии.
Автобус перевозил рабочих из Веровской птицефабрики в Чернобаевскую птицефабрику.
Частые причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное управление – 5%.
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