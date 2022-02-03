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Под Херсоном произошло масштабное ДТП с микроавтобусом, есть погибший и пострадавшие (видео)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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3 февраля, 19:55
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В аварии пострадали не менее шести человек, среди них рабочие птицефабрики
По предварительным данным, произошло лобовое столкновение.
По предварительным данным, произошло лобовое столкновение. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Тягинки, что в 40 километрах от Херсона, произошло масштабное смертельное ДТП. В аварию попал микроавтобус, перевозивший рабочих.

Об этом сообщает корреспондент "Сегодня".

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Как произошло ДТП

По предварительным данным, легковой автомобиль допустил лобовое столкновение с микроавтобусом. Водитель легковушки погиб на месте.

Всего 9 пострадавших. Трем оказали помощь на месте. Шестерых забрали в больницу. Одна пассажирка в тяжелом состоянии.

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Автобус перевозил рабочих из Веровской птицефабрики в Чернобаевскую птицефабрику.

Частые причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное управление – 5%.

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