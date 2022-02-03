Під Херсоном сталася маштабна ДТП з мікроавтобусом, є загиблий та постраждалі (відео)

Поблизу Тягінки, що за 40 кілометрів від Херсона, сталася масштабна смертельна ДТП. В аварію потрапив мікроавтобус, який перевозив робочих.
Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".
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Як сталася ДТП
За попередніми даними, легковий автомобіль допустив лобове зіткнення з мікроавтобусом. Водій легковика загинув на місці.
Всього 9 постраждалих. Трьом надали допомогу на місці. Шістьох забрали в лікарню. Одна пасажирка у тяжкому стані.
Автобус перевозив робочих з Веровської птахофабрики до Чорнобаївської птахофабрики.
Найчастіші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
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