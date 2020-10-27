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Под Киевом определяют лучших артиллеристов: фото и видео соревнований

27 октября, 11:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Военные определят лучшую артбатарею в украинской армии

На полигоне вблизи села Дивички, что в Киевском области, проходят соревнования на лучшую артиллерийскую батарею Вооруженных Сил Украины. Корреспондент "Сегодня" показал первые кадры со стрельб.

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Накануне в Министерстве обороны рассказывали, что проходит один из самых ярких этапов соревнований – тактическая номинация с выполнением огневых упражнений.

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Напомним, в феврале текущего года артиллерия ВСУ уже устраивала эффектные соревнования. Украинские артиллеристы определили лучший расчет между подразделениями сил ООС на Донбассе. В первой номинации проверялась физическая подготовка бойцов артиллерийских расчетов. Вторая номинация включала в себя подготовку оружия к бою, ориентирование, смена дальности прицеливания. Третья часть соревнований – практическая отработка стрельб. В итоге тогда победителями стали артиллеристы из Десантно-штурмовых войск.

А в сентябре в ВСУ определили лучших танкистов. Соревнования на лучший танковый взвод включали в себя стрельбу на большие расстояния, тактику и, впервые в истории танковых соревнований ВС Украины, танковые бои с использованием технологии LAZERTAG. В итоге победу одержали бойцы 17-й бригады.

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соревнования артиллерия артиллеристы

Источник: Сегодня

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