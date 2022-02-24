Под Киевом разбился самолет ВСУ, есть погибшие

В результате происшествия погибли 5 человек

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В Киевской области между селом Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. Об этом сообщает МВС Украины.

По информации ведомства на борту находились 14 человек. Из-за возгорания погибли 5 человек. От ГСЧС Украины привлечены 37 человек и 8 единиц техники.

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В Харькове уничтожили четыре танка боевиков

По оперативной информации Генерального штаба ВС Украины, на объездной дороге города Харькова сожжено 4 танка российских оккупантов.

Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья уничтожено около 50 российских оккупантов.