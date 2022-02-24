Під Києвом розбився літак ЗСУ, є загиблі

Внаслідок пригоди загинули 5 людей

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На Київщині між селом Жуківці та Трипілля Обухівського району впав військовий літак ЗСУ. Про це повідомляє МВС України.

За інформацією відомства на борту було 14 осіб. Через загоряння загинуло 5 людей. Від ДСНС України залучено 37 осіб та 8 одиниць техніки.

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У Харкові знищили чотири танки бойовиків

За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об'їзній дорозі міста Харкова спалено 4 танки російських окупантів .

Також, за інформацією командування Об'єднаних сил, сьогодні, 24 лютого, у районі Щастя знищено близько 50 російських окупантів.