Українська
$ 28,01
33,71
  1. Последние новости Украины

Подарки, фазаны и VIP-гости: скандальный митрополит УПЦ МП во время локдауна с размахом отметил юбилей

20 апреля, 13:22

Виталий Семченко Виталий Семченко

Одним из первых приветствовать Павла приехал Александр Лукашик — временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине

Настоятель Киево-Печерской Лавры и митрополит Московского патриархата Павел отпраздновал свой юбилей вопреки карантину и эпидемиологическим ограничениям.

Реклама

Об этом сообщает "ТСН".

Встречать гостей он начал с самого утра: возле резиденции священнослужители выстроились люксовые автомобили, а площадь Крестовоздвиженской церкви стала больше похожа на парковку для суперкаров.

Одним из первых приветствовать Павла приехал Александр Лукашик — временный поверенный в делах Российской Федерации в Украине. Также среди гостей журналисты заметили нескольких бывших и действующих политиков. Всего — до сотни посетителей.

Реклама

Особое внимание стоит уделить подаркам – тут все было дорого и роскошно. Так, например, экс-депутат Татьяна Донец привезла набор брендовой посуды в деревянном ящике. А бывший премьер-министр Валерий Пустовойтенко подарил огромный букет белых роз.

В тренде
Кремль шантажирует Украину угрозой войны. Главная цель – днепровская вода для Крыма

На выходе от Павла посетители — без масок и без соблюдения дистанции. Знакомые между собой гости целовались в щеки и губы.

Но самый необычный подарок настоятель Павел получил от самого себя – вдоль галереи Дальних пещер, построенной в XVIII веке, он устроил курятник. Кроме породистых кур и уток за вольером редкие фазаны и экзотические павлины.

В то же время это празднование несравнимо с вечеринкой, которую настоятель Киево-Печерского монастыря устроил десять лет назад. Тогда среди гостей Павла были и олигархи, и супермодели, и политики. И подарки были куда интереснее – на пятьдесят лет он получил "Мерседес" бизнес-класса последней модели.

Реклама

А после того, как закончился Великий пост, священнослужитель закатил масштабную вечеринку в гостинице "Русь". Гостей иерарха развлекали Стас Михайлов и Таисия Повалий.

Как сообщалось ранее, на берегу Черного моря журналисты нашли резиденцию, которая может принадлежать российскому патриарху Кириллу.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин юбилей киево-печерская лавра упц мп митрополит Павел
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заморозки и дожди: синоптики дали прогноз погоды на начало недели (карта)
Заморозки и дожди: синоптики дали прогноз погоды на начало недели (карта)Украина
Банки не хотят наших денег? Сколько можно заработать на депозите в Украине и вырастут ли ставки
Банки не хотят наших денег? Сколько можно заработать на депозите в Украине и вырастут ли ставкиФинансы
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядят
Портреты Ленина и тысячи противогазов – в Киеве расконсервировали бомбоубежища, как они выглядятВласть
РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск: в ЕС назвали цифру
РФ стянула к границам Украины крупнейшую в истории группу войск: в ЕС назвали цифруЕвросоюз
Украина и ЕС договорились о единых COVID-паспортах для путешествий
Украина и ЕС договорились о единых COVID-паспортах для путешествийУкраина
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причину
Зачем Путин подтянул войска к Украине: в ОПУ назвали причинуВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять