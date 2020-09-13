Подарочные сертификаты на проживание в тюрьме: кто покупает и кому дарят

Камер в киевском СИЗО выкупили уже более, чем на 23 тыс. грн

История о том, что Минюст запускает в продажу подарочные сертификаты в украинские тюрьмы, получила продолжение. С момента объявления "акции" прошло более месяца. Казалось бы, кто захочет подарить кому-то тюремную камеру? Или по крайней мере так пошутить? Но, как удалось выяснить сайту "Сегодня", за это время в Украине продали подарочных сертификатов на платные камеры в тюрьмах уже более, чем на 35 тыс. грн.

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Как идет "торговля", кто покупает эти сертификаты и как на это реагируют "постоянные жители" тюрем – разбирались журналисты сайта "Сегодня".

Что говорят в Минюсте

Как рассказали нам в Министерстве юстиции, как правило цена за проживание в платной камере тюрьмы или СИЗО колеблется от 550 грн до 1 тыс. грн за сутки. И подарочные сертификаты стоят соответственно – на один день проживания в такой камере. По мнению чиновников, в том, что люди покупают такие сертификаты, чтобы подшутить над кем-то, нет ничего плохого. Такие сертификаты украинцы стали дарить своим знакомым, друзьям, желая "потроллить" последних.

"Это своего рода хайп, в какой-то мере "стеб" со стороны дарителя", – рассказали нам в министерстве.

Дело в том, что в реальности подарочный сертификат – не более, чем сувенир, если тот, кто его получил и на чье имя он выписан, не собирается на полном серьезе попасть за решетку. При том попасть по всем правилам и понятиям – после расследования и приговора суда. Наличие самого сертификата не позволяет просто прийти "на зону" и пожить там сутки в какой-то камере. Да и храниться такой сертификат относительно недолго – срок его действия для реализации всего полгода. Если за это время тот, кому он подарен, "не воспользуется бонусом", то потраченные деньги уходят на счет колонии либо СИЗО.

"То есть, воспользоваться сертификатом получатель такого подарка сможет лишь в том случае, если по решению суда попадет в СИЗО или колонию", – рассказали нам в Минюсте.

Где больше покупают

В Украине сегодня функционирует более ста пенитенциарных учреждений разного режима – колонии, тбрьмы, СИЗО. Не в каждой из них есть платные камеры и не везде продают сертификаты. Но там, где это внедрили, – идет бойкая "торговля".

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Как оказалось, наиболее популярными являются подарочные сертификаты в одном из самых известных СИЗО страны и "легендарной" тюрьме. Сертификатов на камеры в столичном следственном изоляторе, в знаменитой "Лукьяновке" купили на 23 тыс. 648 грн.

Второе и третье места в списке "популярных тюрем" заняли не менее известные исправительные учреждения – тюрьмы во Львове и Луцке. Здесь таких сертификатов в целом продали на 6200 грн.

Но такие сертификаты продаются практически в каждом регионе, где есть "известные в узком кругу зоны". К примеру в список "бестселлеров" попали колонии и СИЗО Закарпатской, Харьковской и Ивано-Франковской областей. По данным Минюста, за последние два месяца подарочных сертификатов на здешние камеры было продано более, чем на 3 тыс. грн.

Кому дарят и на сколько это законно

Что касается людей, которые предпочли купить такие подарки, то здесь нет какой-то статистики. Точнее, в Минюсте не ведут учет мотивации людей и не спрашивают, зачем они покупают сертификаты. Ведь подарок – личное дело каждого. Но иногда всплывают занятные детали о покупателях, – дарителях и получателях подарков.

Отвечая на наш вопрос о том, кто и кому дарит такие сертификаты, министр юстиции Денис Малюська привел пример: одна из женщин, у которой давний конфликт с бывшим мужем из-за прав на ребенка, подарила своему бывшему супругу такой сертификат. Детали появились в соцсети на странице этой женщины.

"Я такая бывшая и непокорная, но очень добрая по простоте своей душевной. Поздравляю и прошу принять этот подарок от сердца… У меня получилось обрадовать человека не просто так, а с заботой о его будущем", – написала женщина, обращаясь в соцсети к своему бывшему мужу.

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Сами пенитенциарии рассказали нам, что относятся к идее по-разному.

"Приказы, как говорится, не обсуждаются. Нам сказали – мы исполняем, организовываем ремонт камер. Инициатива многих удивила. Одни верят в ее успех, вторые относятся к ней скептически", – рассказала нам сотрудница одной из тюрем.

По мнению юристов, у новшества есть и плюсы, и минусы.

"Плюс в том, что хоть что-то начали делать для модернизации. Как сама идея – это плюс, ведь за эти деньги ремонтируются камеры в местах лишения свободы. На техническом уровне есть минус. Сегодня вводятся подарочные сертификаты на законодательном уровне, а завтра уже может появиться что-либо другое, заимствованное из бизнеса", – говорит адвокат Иван Либерман, намекая на то, что таким образом госинициативы могут превращаться в бизнес.

В свою очередь, психологи предупреждают, что такой подарок может обидеть того, кому вручается такой сертификат.

"Человек, которому дарят такой сертификат, может расценить это как пожелание, как издевку. Кто-то, конечно, дарит, чтобы посмешить и чтобы был повод рассказать об этом друзьям. Обществу в какой-то мере не хватает впечатлений, удивлений", – рассказала нам психолог Лилия Воронина.

Напомним, ранее в Минюсте сообщали, какую сумму получили, внедрив систему платных камер.

Также сообщалось о том, что из себя представляют платные камеры. Подробности – в сюжете.

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