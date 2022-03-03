Поддержка со всего мира: Samsung сменила главное фото в соцсети на флаг Украины

Украину сейчас поддерживает весь мир. Среди тех, кто не безразличен – техногигант Samsung.
Об этом говорится на официальной странице компании в Facebook.
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Южнокорейская компания Samsung решили тоже поддержать Украину в то время, когда российские оккупанты ведут войну против нашей страны. На официальной странице Samsung сменили главное фото и обложку на флаг Украины. Это в очередной раз доказывает, что миру не безразлично, что происходит в нашей стране из-за действий оккупантов.
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Поддержка от Balenciaga
Французский бренд Balenciaga удалил все свои посты на официальном аккаунте в Instagram, оставив только один – с флагом Украины. В тексте под фото представители компании написали:
Мы за мир и пожертвовали во Всемирную продовольственную программу для первой гуманитарной помощи украинским беженцам. В ближайшие дни мы откроем наши платформы, чтобы сообщать и передавать информацию о ситуации в Украине.