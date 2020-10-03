Подкуп избирателей в Черниговской области: полиция раскрыла подробности

В Черниговской области полиция разоблачила схему подкупа избирателей. По данным правоохранителей, вчера, 2 октября, вечером в ходе обыска автомобиля одного из руководителей структурных подразделений Бахмачской райгосадминистрации были выявлены деньги и списки избирателей, которые свидетельствуют об организации сети скупки голосов.

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Как рассказала сайту "Сегодня" спикер полиции Черниговской области Юлия Ковтун, обнаруженные списки насчитывают немалое число избирателей.

"Более 5 тысяч человек", – заявила журналистам издания представитель правоохранительного органа.

По данным полиции, чиновник пока не задержан, полиция устанавливает остальных лиц, которые могут быть причастны к подкупу избирателей.

Голоса скупали в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по 208-му округу, где будут выбирать нардепа-мажоритарщика вместо Валерия Давыденко, тело которого обнаружили в мае в его же офисе в Киеве.

Напомним, что в Украине с 5 сентября стартовала избирательная кампания к местным выборам. Само голосование состоится 25 октября и пройдет впервые в условиях эпидемии, однако на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму выборов не будет.

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При этом в 1439 объединенных территориальных общинах выборы будут проходить впервые. Больше о местных выборах-2020 читайте в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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