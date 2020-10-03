В Черниговской области накрыли схему подкупа избирателей: фото и видео

Правоохранительные органы раскрыли в одном из районных центров Черниговской области схему подкупа избирателей на местных выборах.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, фальсификации сотрудники Министерства внутренних дел предотвратили вечером 2 октября в городе Бахмач.
Голоса скупали в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по 208 округу, где будут выбирать нардепа-мажоритарщика вместо Валерия Давыденко, тело которого обнаружили в мае в его же офисе в Киеве.
Операция проводилась совместными усилиями сотрудников управления уголовного розыска, следственного управления и Бахмачского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области.
По данному факту начато уголовное производство по статье 160 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.
Сейчас устанавливаются все причастные к схеме подкупа.
Напомним, что в Украине с 5 сентября стартовала избирательная кампания к местным выборам. Само голосование состоится 25 октября и пройдет впервые в условиях эпидемии, однако на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму выборов не будет.
При этом в 1439 объединенных территориальных общинах выборы будут проходить впервые. Больше о местных выборах-2020 читайте в статье на нашем сайте.
Для тех, у кого есть признаки острой респираторно вирусной инфекции, на избирательных участках будут предусмотрены специальные кабинки, а за нарушение карантинных мер людей будут штрафовать.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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