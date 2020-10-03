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В Черниговской области накрыли схему подкупа избирателей: фото и видео

3 октября, 12:25

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Фальсификации готовились в городе Бахмач

Правоохранительные органы раскрыли в одном из районных центров Черниговской области схему подкупа избирателей на местных выборах.

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Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, фальсификации сотрудники Министерства внутренних дел предотвратили вечером 2 октября в городе Бахмач.

Голоса скупали в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты Верховной Рады по 208 округу, где будут выбирать нардепа-мажоритарщика вместо Валерия Давыденко, тело которого обнаружили в мае в его же офисе в Киеве.

Операция проводилась совместными усилиями сотрудников управления уголовного розыска, следственного управления и Бахмачского отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области.

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/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

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По данному факту начато уголовное производство по статье 160 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до шести лет лишения свободы.

Сейчас устанавливаются все причастные к схеме подкупа.

Напомним, что в Украине с 5 сентября стартовала избирательная кампания к местным выборам. Само голосование состоится 25 октября и пройдет впервые в условиях эпидемии, однако на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму выборов не будет.

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При этом в 1439 объединенных территориальных общинах выборы будут проходить впервые. Больше о местных выборах-2020 читайте в статье на нашем сайте.

Для тех, у кого есть признаки острой респираторно вирусной инфекции, на избирательных участках будут предусмотрены специальные кабинки, а за нарушение карантинных мер людей будут штрафовать.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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подкуп избирателей местные выборы фальсификации черниговская область Бахмач

Источник: Сегодня

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