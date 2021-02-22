Подмышки пахнут чесноком. Беленюк обнаружил у себя "уникальную" способность

Политик-спортсмен рассказал о странном запахе, который он ощущает после заболевания ковидом

Народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк смог за восемь дней вылечится от коронавируса, но после этого, как он говорит, обрел уникальную способность – определять по запаху людей, которые переболели ковидом.

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Об этом он написал в Facebook.

"Обнаружил у себя способность определять людей, перенесших COVID-19, по запаху их тела", – отметил он.

Нардеп говорит, что сначала заметил специфический запах подмышек у себя, а потом и у своих спарринг-партнеров (по борьбе), которые переболели ковидом.

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"Мне он почему-то напоминает чеснок. Друзья, может у кого-то тоже такие умения появились? Потому как, если это уникальная способность, сразу же подаю свою кандидатуру в шоу "Украина имеет талант", – написал Беленюк.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее европейские ученые провели исследование и выяснили, что потеря обоняния и вкуса может сохраняться через несколько месяцев после заражения. А все потому, что рецепторы, отвечающие за обоняние, отключаются, для того чтобы не допустить распространения коронавируса.

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