Пахви пахнуть часником. Беленюк виявив у себе "унікальну" здатність

Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк зміг за вісім днів вилікуватися від коронавірусу, але після цього, як він каже, знайшов унікальну здатність – визначати по запаху людей, які перехворіли ковідом.
Про це він написав у Facebooк.
"Виявив у себе здатність визначати людей, які перенесли COVID-19, по запаху їх тіла", – зазначив він.
Нардеп каже, що спочатку помітив специфічний запах пахв у себе, а потім і у своїх спаринг-партнерів (по боротьбі), які перехворіли ковідом.
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"Мені він чомусь нагадує часник. Друзі, може у когось теж такі вміння з'явилися? Тому, якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", – написав Беленюк.
Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше європейські вчені провели дослідження і з'ясували, що втрата нюху і смаку може зберігатися через кілька місяцівпісля зараження. А все тому, що рецептори, що відповідають за нюх, відключаються, для того щоб не допустити поширення коронавірусу.
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