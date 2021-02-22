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Пахви пахнуть часником. Беленюк виявив у себе "унікальну" здатність

22 лютого, 17:29

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Політик-спортсмен розповів про дивний запах, який він відчуває після захворювання на ковід

Народний депутат від "Слуги народу" Жан Беленюк зміг за вісім днів вилікуватися від коронавірусу, але після цього, як він каже, знайшов унікальну здатність – визначати по запаху людей, які перехворіли ковідом.

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Про це він написав у Facebooк.

"Виявив у себе здатність визначати людей, які перенесли COVID-19, по запаху їх тіла", – зазначив він.

Нардеп каже, що спочатку помітив специфічний запах пахв у себе, а потім і у своїх спаринг-партнерів (по боротьбі), які перехворіли ковідом.

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Пахви пахнуть часником. Беленюк виявив у себе "унікальну" здатність

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"Мені він чомусь нагадує часник. Друзі, може у когось теж такі вміння з'явилися? Тому, якщо це унікальна здатність, відразу ж подаю свою кандидатуру в шоу "Україна має талант", – написав Беленюк.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше європейські вчені провели дослідження і з'ясували, що втрата нюху і смаку може зберігатися через кілька місяцівпісля зараження. А все тому, що рецептори, що відповідають за нюх, відключаються, для того щоб не допустити поширення коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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запах коронавірус Жан Беленюк COVID-19

Джерело: Сьогодні

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