Подоляк объяснил, как статус "спонсор терроризма" обрушит экономику России

С таким клеймом любой контракт с российскими компаниями становится никчемным

Подоляк очертил ближайшую перспективу России при Путине / Коллаж "Сегодня"

Юридическое признание России – спонсором терроризма означает, что она не сможет продавать любую свою продукцию за границу, в частности электроэнергию. Также Россия получит существенный репутационный ущерб.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии ведущим канала "Украина 24" в эфире проекта FREEДОМ.

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Что известно

"Безусловно последствия будут и юридическими, и в репутационном, и в финансово-экономическом плане, потому что спонсор террористов – это тот, кто теряет возможность пользоваться ситуативно и стратегически всеми преимуществами международной финансовой системы. То есть государство-террорист будет в полном объеме, а не как сейчас, выведено из мировой глобальной финансовой системы. Если Россия будет признана государством – спонсором терроризма – будут выведены все российские институты из системы глобальной финансовой взаимозависимости. Это ключевое", – отметил Подоляк.

Также советник рассказал, что в таком случае россияне могут забыть о любых контрактах с любыми иностранными компаниями.

"Кроме того, все прямые контракты с российскими компаниями будут признаны никчемными. И постепенно цивилизованные страны будут от этих контрактов отказываться. Бизнес цивилизованных стран не будет работать напрямую с РФ. Это существенно усложнит России возможность заниматься любым видом бизнеса не только в военной промышленности", – отметил советник главы Офиса президента.

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