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Подоляк пояснив, як статус "спонсор тероризму" обрушить економіку Росії

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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14 травня, 20:12
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З таким клеймом будь-який контракт із російськими компаніями стає нікчемним
Подоляк окреслив найближчу перспективу Росії за Путіна / Колаж "Сьогодні"
Подоляк окреслив найближчу перспективу Росії за Путіна / Колаж "Сьогодні"

Юридичне визнання Росії – спонсором тероризму означає, що вона не зможе продавати будь-яку свою продукцію за кордон, зокрема електроенергію. Також Росія отримає суттєву репутаційну шкоду.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк у коментарі ведучому каналу "Україна 24" в ефірі проекту FREEДІМ .

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Що відомо

"Безумовно, наслідки будуть і юридичними, і в репутаційному, і у фінансово-економічному плані, тому що спонсор терористів – це той, хто втрачає можливість користуватися ситуативно та стратегічно всіма перевагами міжнародної фінансової системи. Тобто держава-терорист буде у повному обсязі, а не як зараз, виведена зі світової глобальної фінансової системи. Якщо Росія буде визнана державою – спонсором тероризму – буде виведено всі російські інститути із системи глобальної фінансової взаємозалежності. Це ключове" , – зазначив Подоляк.

Також радник розповів, що у такому разі росіяни можуть забути про будь-які контракти з будь-якими іноземними компаніями.

"Крім того, всі прямі контракти із російськими компаніями будуть визнані нікчемними. І поступово цивілізовані країни від цих контрактів відмовлятимуться. Бізнес цивілізованих країн не працюватиме безпосередньо з РФ. Це суттєво ускладнить Росії можливість займатися будь-яким видом бізнесу не лише у військовій промисловості", – наголосив радник голови Офісу президента.

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