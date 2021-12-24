Подозрение нардепу Шевченко и новые правила въезда в Чехию — главные новости за ночь

Бывший член партии "Слуга народа" получил подозрение в госизмене, а в Чехию теперь нужен ПЦР-тест даже вакцинированным двумя дозами

Шевченко получил подозрение о госизмене, а в Чехию теперь только с ПЦР-тестом/Коллаж: "Сегодня"

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Депутату Шевченко вручили подозрение в госизмене

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко (бывший член партии "Слуга народа") получил подозрение в госизмене. Известно, что причиной этого стали его отношения с Беларусью, а также он заявил, что ему "шьют создание русского мира в Украине".

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Евгений Шевченко весной побывал в гостях у диктатора Лукашенко/Коллаж: "Сегодня"

Чехия изменила правила въезда для украинцев: что надо знать

Чехия изменила правила въезда для украинских граждан. От 27 декабря, чтобы въехать в страну, нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста даже привитым двумя дозами вакцины.

Новые правила начнут действовать с 27 декабря/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

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После вмешательства силовиков на киевском вокзале нашлась елка: в пятницу обещают зажечь

В прокуратуре Киева расследуют исчезновение дорогостоящей елки, которая стоила якобы 5 миллионов гривен. Однако позже сообщили, что ее цена — 600 тысяч гривен. Дерево должны были установить в главном вестибюле железнодорожного вокзала Киева. Вплоть до вчерашнего дня елки не было, однако после громкого скандала ее все же нашли и начали монтировать.

Елка стоит в 8 раз дешевле, чем сообщалось ранее/Фото: "Сегодня", автор — Александр Марущак

Вашингтон не готов дать гарантии безопасности России – посол США

Несмотря на то, что Россия требует срочный ответ от Соединенных Штатов Америки по гарантиям своей безопасности, американцы предлагают подождать и сначала обсудить обеспокоенность Кремля с партнерами по НАТО.

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