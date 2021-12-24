Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини України

Підозра нардепу Шевченка та нові правила в'їзду до Чехії — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
24 грудня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Колишній член партії "Слуга народу" отримав підозру у держзраді, а в Чехію тепер потрібен ПЛР-тест навіть вакцинованим двома дозами
Шевченко отримав підозру про держзраду, а в Чехію тепер лише з ПЛР-тестом/Колаж: "Сьогодні"
Шевченко отримав підозру про держзраду, а в Чехію тепер лише з ПЛР-тестом/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Депутату Шевченка вручили підозру у держзраді

Депутат Верховної Ради Євген Шевченко (колишній член партії "Слуга народу") отримав підозру у держзраді. Відомо, що причиною цього стали його відносини з Білоруссю, а також він заявив, що йому "шиють створення російського світу в Україні".

Реклама

Євген Шевченко навесні побував у гостях у диктатора Лукашенка/Колаж: "Сьогодні"
Євген Шевченко навесні побував у гостях у диктатора Лукашенка/Колаж: "Сьогодні"

Чехія змінила правила в'їзду для українців: що треба знати

Чехія змінила правила в'їзду для громадян України. Від 27 грудня, щоб в'їхати в країну, потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту навіть щепленим двома дозами вакцини.

Нові правила почнуть діяти з 27 грудня/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
Нові правила почнуть діяти з 27 грудня/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

Реклама

Після втручання силовиків на київському вокзалі знайшлася ялинка: у п'ятницю обіцяють запалити

У прокуратурі Києва розслідують зникнення дороговартісної ялинки, яка коштувала ніби 5 мільйонів гривень. Однак згодом повідомили, що її ціна — 600 тисяч гривень. Дерево мали встановити в головному вестибюлі залізничного вокзалу Києва. Аж до вчорашнього дня ялинки не було, проте після гучного скандалу її все ж таки знайшли і почали монтувати.

Ялинка коштує у 8 разів дешевше, ніж повідомлялося раніше/Фото: "Сьогодні", автор — Олександр Марущак
Ялинка коштує у 8 разів дешевше, ніж повідомлялося раніше/Фото: "Сьогодні", автор — Олександр Марущак

Вашингтон не готовий дати гарантії безпеки Росії — посол США

Попри те, що Росія вимагає термінової відповіді від Сполучених Штатів Америки щодо гарантій своєї безпеки, американці пропонують почекати і спочатку обговорити занепокоєння Кремля з партнерами НАТО.

Реклама

Посол США у Москві Джон Салліван запевнив, що його країна продовжить стояти на своїх принципах/Колаж: "Сьогодні"
Посол США у Москві Джон Салліван запевнив, що його країна продовжить стояти на своїх принципах/Колаж: "Сьогодні"

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня

Дивіться! Як виглядає ялинка у Києві з висоти пташиного польоту

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

42 244

захворіло за тиждень в Україні

-24%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.27

Російський рубль (₽)

0.3709

Євро (€)

30.85

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти