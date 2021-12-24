Підозра нардепу Шевченка та нові правила в'їзду до Чехії — головні новини за ніч

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Депутату Шевченка вручили підозру у держзраді
Депутат Верховної Ради Євген Шевченко (колишній член партії "Слуга народу") отримав підозру у держзраді. Відомо, що причиною цього стали його відносини з Білоруссю, а також він заявив, що йому "шиють створення російського світу в Україні".
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Чехія змінила правила в'їзду для українців: що треба знати
Чехія змінила правила в'їзду для громадян України. Від 27 грудня, щоб в'їхати в країну, потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту навіть щепленим двома дозами вакцини.
Після втручання силовиків на київському вокзалі знайшлася ялинка: у п'ятницю обіцяють запалити
У прокуратурі Києва розслідують зникнення дороговартісної ялинки, яка коштувала ніби 5 мільйонів гривень. Однак згодом повідомили, що її ціна — 600 тисяч гривень. Дерево мали встановити в головному вестибюлі залізничного вокзалу Києва. Аж до вчорашнього дня ялинки не було, проте після гучного скандалу її все ж таки знайшли і почали монтувати.
Вашингтон не готовий дати гарантії безпеки Росії — посол США
Попри те, що Росія вимагає термінової відповіді від Сполучених Штатів Америки щодо гарантій своєї безпеки, американці пропонують почекати і спочатку обговорити занепокоєння Кремля з партнерами НАТО.