Подрыв складов в Чехии: Украина поддержала высылку российских дипломатов

Кулеба подчеркнул, что в нашей стране слишком хорошо знают злонамеренные методы РФ

Украина поддержала решение чешских властей о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Реклама

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что подобные преступления не должны оставаться без наказания.

"Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ", — написал министр.

В тренде Отбеливатель и запрещенные красители: чем опасны популярные в Украине сладости

Что было раньше?

Реклама

Журналисты выяснили, что взрыв на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году был организован при участии сотрудников российской разведки. Это было сделано, вероятно, для срыва поставок оружия, в том числе и для Украины.

По данным полиции, к инциденту причастны российские грушники Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров организовали покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Кроме того, правоохранители задержали семь человек, которые облили кетчупом стены посольства России. По словам задержанных, соус символизирует кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама