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Подрыв складов в Чехии: Украина поддержала высылку российских дипломатов

18 апреля, 12:49

Виталий Семченко Виталий Семченко

Кулеба подчеркнул, что в нашей стране слишком хорошо знают злонамеренные методы РФ

Украина поддержала решение чешских властей о высылке из страны 18 российских дипломатов.

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Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что подобные преступления не должны оставаться без наказания.

"Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений 2014 года, которые привели к человеческим жертвам. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ", — написал министр.

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Журналисты выяснили, что взрыв на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014 году был организован при участии сотрудников российской разведки. Это было сделано, вероятно, для срыва поставок оружия, в том числе и для Украины.

По данным полиции, к инциденту причастны российские грушники Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которые под псевдонимами Руслан Боширов и Александр Петров организовали покушение на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Кроме того, правоохранители задержали семь человек, которые облили кетчупом стены посольства России. По словам задержанных, соус символизирует кровь погибших в 2014 году при взрыве склада боеприпасов.

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