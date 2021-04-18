Підрив складів у Чехії: Україна підтримала висилку російських дипломатів

Кулеба підкреслив, що в нашій країні дуже добре знають зловмисні методи РФ

Україна підтримала рішення чеської влади про висилку з країни 18 російських дипломатів.

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Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Twitter.

Він підкреслив, що подібні злочини не повинні залишатися без покарання.

"Україна підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь 2014 року, які призвели до людських жертв. Ми в Україні дуже добре знаємо зловмисні методи РФ", – написав міністр.

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Що було раніше?

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Журналісти з'ясували, що вибух на складі боєприпасів у чеському Врбетіце у 2014 році був організований за участю співробітників російської розвідки. Це було зроблено, ймовірно, для зриву поставок зброї, в тому числі і для України.

За даними поліції, до інциденту причетні російські грувці Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін, які під псевдонімами Руслан Боширов і Олександр Петров організували замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Крім того, правоохоронці затримали сімох осіб, які облили кетчупом стіни посольства Росії. За словами затриманих, соус символізує кров загиблих у 2014 році під час вибуху складу боєприпасів.

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