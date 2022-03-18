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Погиб, спасая Харьков от огня: что известно о пожарном Александре Подольском, убитом оккупантами

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 марта, 22:08
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Спасатель был убит во время исполнения служебных обязанностей
/ Фото: Коллаж: Сегодня

В ходе обстрела Харькова российскими оккупантами 17 марта погиб пожарный-спасатель Александр Подольский. Его убило осколками, когда он пытался потушить масштабный пожар.

Как сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, сержант службы гражданской защиты Александр Подольский погиб на 31-м году жизни во время исполнения служебных обязанностей, пытаясь потушить пожар на крупнейшем в Европе рынке "Барабашово" и в близлежащих частных домах.

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"Этот пожар возник вследствие обстрелов со стороны российских захватчиков. Во время его тушения враг совершил повторные обстрелы, во время которых Александр получил многочисленные осколочные ранения, оказавшиеся несовместимыми с жизнью", – говорится в сообщении.

Спасатели Харьковской области выразили "искренние соболезнования семье по поводу преждевременной смерти заботливого сына, хорошего мужа, любящего отца".

"К потере близкого человека никогда нельзя быть готовым, ведь с ним уходит частичка нашей души. Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери, когда останавливается сердце родного человека, однако светлые воспоминания о нем всегда будут сильнее смерти... Пусть светлая память о нашем побратиме навсегда останется в сердцах близких и знакомых, а Бог подарит ему вечную жизнь и покой", – говорится в сообщении.

Новый обстрел в Харькове: есть погибшие и раненые

18 марта около 8:40 в Харькове в результате обстрелов был поврежден шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, также пострадали два соседних жилых дома.

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В результате обстрела погиб 1 человек, 11 человек пострадали.

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