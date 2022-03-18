Загинув, рятуючи Харків від вогню: що відомо про пожежника Олександра Подільського, вбитого окупантами

Рятувальника було вбито під час виконання службових обов'язків

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під час обстрілу Харкова російськими окупантами 17 березня загинув пожежник Олександр Подольський. Його вбило уламками, коли він намагався загасити масштабну пожежу.

Як повідомило у Facebook Головне управління ДСНС України в Харківській області, сержант служби цивільного захисту Олександр Подольський загинув на 31-му році життя під час виконання службових обов'язків, намагаючись загасити пожежу на найбільшому в Європі ринку "Барабашово" та у прилеглих приватних будинках.

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"Ця пожежа виникла внаслідок обстрілів з боку російських загарбників. Під час її гасіння ворог здійснив повторні обстріли, під час яких Олександр отримав численні осколкові поранення, що виявилися несумісними з життям", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники Харківської області висловили "щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого сина, гарного чоловіка, люблячого батька".

"До втрати близької людини ніколи не можна бути готовим, адже з нею йде частинка нашої душі. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту від втрати, коли зупиняється серце рідної людини, проте світлі спогади про неї завжди будуть сильнішими за смерть… Нехай світла пам’ять про нашого побратима назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій", – йдеться в повідомленні.

Новий обстріл у Харкові: є загиблі та поранені

18 березня близько 8:40 у Харкові внаслідок обстрілу було пошкоджено шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу, також постраждали два сусідні житлові будинки.

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Внаслідок обстрілу загинула 1 особа, 11 людей постраждали.