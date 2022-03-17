У Харкові окупанти обстріляли ринок "Барабашово": виникла масштабна пожежа (відео)

Внаслідок інциденту загинув рятувальник

Пожежники деякий час не могли виконувати свою роботу через обстріли/Фото: Telegram-канал "Харьков Life", колаж: "Сьогодні"

У Харкові на ринку "Барабашово" внаслідок обстрілу російськими окупантами сталася пожежа. Загинула одна людина.

Про це повідомляє Суспільне.

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Деталі

Вогонь охопив торговельні ряди. Поруч з місцем пожежі — снаряди від системи залпового вогню "Град", над Харковом здійнявся чорний дим.

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Як інформує ДСНС, під час гасіння пожежі на території ринку внаслідок артилерійського обстрілу загинув співробітник ДСНС та ще один отримав поранення. Підрозділи ДСНС до гасіння певний час не залучалися у зв'язку з обстрілами.

Станом на 19:00 внаслідок пожежі на території ринку, сталося розповсюдження вогню на приватні житлові будинки (кількість уточнюється). До гасіння залучено близько 70 осіб та 21 од. техніки ДСНС.

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Варто зазначити, ринок "Барабашово" — найбільший у східній Європі та один з найбільших у світі. Він є місцем роботи близько 15 тисяч підприємців.

Ситуація в Україні 17 березня

Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції .

. Українські військові збили ще два літаки російських окупантів . Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.

. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю. Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси , ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.

, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження. Нагадаємо, 14 березня на Херсонщині місцеві жителі перекрили дорогу колоні російських окупантів і вимагали від них забиратися додому. У відповідь військові РФ відкрили вогонь у повітря.

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