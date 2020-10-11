Погода начнет портиться: синоптики дали прогноз на начало недели (карта)

Жителям западных областей стоит брать с собой зонтики

В начале недели западную часть Украины накроют дожди, при этом на улице еще будет тепло. Также ожидается сильный ветер.

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Об этом сообщили на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в понедельник, 12 октября, в Украине будет теплая погода преимущественно без осадков. Дожди пройдут только в Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Температура ночью составит 8-13 градусов тепла, днем 18-23 градуса, в западных областях 15-17 градусов.

В Киеве – без осадков. Температура ночью 11-13 градусов, днем – около 20.

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Во вторник днем, 13 октября, в Одесской и Винницкой областях пройдет небольшой дождь, а в западных областях – умеренный и сильный. На остальной территории будет сухо. В западной части местами будут порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12 градусов, на юге до 15 градусов. Днем на улице потеплеет до 19-24 градусов, в западных и северных областях – 16-21 градус.

В Киеве в этот день также без осадков. Температура днем будет от 18 до 20 градусов тепла.

Ранее народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать заморозков и снега.

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Также мы сообщали, что недавно в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Сильный ветер вырывал деревья и рвал крыши зданий, а из-за ливня затопило жилые дома. Вода текла даже из розеток и выключателей.

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