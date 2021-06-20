Погода снова испортится: прогноз на ближайшие дни (карта)

Если в начале недели в основном будет жарко и солнечно, то к пятнице большинство областей накроют грозы

Несмотря на то что в понедельник практически по всей Украине будет ярко светить сонце, уже со вторника погода снова покажет свою изнанку – синоптики прогнозируют возвращение дождей и гроз.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, 21 июня на большей территории Украины обещают сухую и жаркую погоду – в среднем 30-32 градуса. Небольшие дожди будут только на западе – в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

Во вторник, 22 июня, в Украине станет еще жарче. На востоке и севере до +33, в Киеве до +32. В остальных областях 28-30 градусов. Но при этом вернутся грозы – заливать будет западные, центральные и южные области. В Киеве, на севере и в восточных регионах пока будет сухо.

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В среду, 23 июня, дожди уже будут не только в западных, южных и центральных областях, но и продвинутся на восток. Температура 27-30 градусов, в Киеве до +32, на востоке до +34.

В четверг же непогода накроет практически всю Украину. Солнечно и сухо будет только в Киеве, северных областях, Харькове и Полтаве. При этом жара никуда не уйдет – температура воздуха в среднем по Украине будет 27-31 градус, в Киеве 30-32 градуса, а на востоке до +34.

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В пятницу сухой островок сохранится только в Полтавской и Харьковской областях, а также жарко и без осадков будет в Одессе. В Киеве 25 июня будет гроза, температура 30-32 градуса.

Как сообщали новости "Сегодня", руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказывала, что впервые за 10 лет Украине не угрожает засуха.

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