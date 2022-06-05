Погодные качели. По каким областям Украины ударят грозы

В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в понедельник и чему готовиться украинцам

В Украине 6 июня будет в основном тепло, но на юге возможны дожди / Фото: Коллаж: Сегодня

Прогноз погоды в Украине на 6 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, в понедельник принесет существенные улучшения погоды на всей территории Украины. Несмотря на то, что уже началось лето, погода утром будет достаточно прохладной + 8...+13 градусов тепла.

В понедельник на всей территории Украины будет сухо, за исключением оккупированных Херсона и Симферополя, там ожидаются осадки. Жарче всего будет в Запорожье, Ужгороде, до +28, на остальной территории температура воздуха прогреется до +25 градусов тепла.

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Погода в регионах

В Винницкой области без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +25...+27 °С.

В Черкасской области без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 °С, днем +23...+25 °С.

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В Кировоградской области без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °С, днем +23...+25 °С.

Во Львовской области без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 °С, днем +23...+25 °С.

В Волынской области без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +23...+25 °С.

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В Ровненской области без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 °С, днем +23...+25 °С.

В Тернопольской и Хмельницкой областях без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +9...+19 °С, днем +25...+27 °С.

В Харьковской области без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 °С, днем +24...+26 °С.

В Луганской области без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15 °С, днем +24...+26 °С.

В Донецкой области без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +25...+27 °С.

В Киеве без осадков. северо-восточный. Температура воздуха ночью + 12…+14. Днем +23…+25 градусов тепла.

Как сохранить здоровье метеозависимым людям

Частые смены погоды потепление, дожди, похолодание – очень сильно влияют на метеозависимых людей. Большинство за день-два до изменения погодных условий начинают чувствовать дискомфорт: головные боли, сонливость, тошнота, крутит ноги или руки. Чтобы минимизировать влиянии погоды на организм рекомендуется как можно чаще бывать на улице и дышать воздухом, высыпаться, побольше пить чистой воды и отдыхать.

Отметим, что нынешняя весна в Киеве стала одной из самых холодных за последние годы. Самыми низкими показатели температуры были в апреле. Кроме того, за все время наблюдений, весна 2022 года вошла в десятку самых сухих.