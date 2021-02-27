Погонял шары: "Темный рыцарь" оскандалился из-за фото "Бигуса-гея"

"Аналитики" и "инсайдеры" из Telegram вышли на новый уровень

Анонимный Telegram-канал "Темный рыцарь" снова оскандалился – 27 февраля его авторы опубликовали якобы фотографии журналиста Дениса Бигуса в гей-клубе.

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Но все дело в том, что на фото изображен не Бигус, а шеф-редактор канала "Украина" Сергей Еременко. При этом фотография сделана не в гей-клубе, а в киевском ресторане "Wood You Like Bar".

"Вот так, бывает, сходишь с друзьями в пятницу вечером перекинуться партейкой в бильярд, а наутро субботы ты – Денис Бигус , а Wood You Like bar – гей-бар", – написал Еременко.

Отметим, по словам главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, автором "Темного рыцаря" является представитель этой же политсилы Александр Дубинский, а "гостевым" — его соратник нардеп Максим Бужанский.

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Политик также рассказал, что он узнал об этом в результате того, что Дубинский случайно выдал себя — пока на его YouTube-канале еще не до конца загрузился ролик, на Telegram-канале "Темный рыцарь" уже появились комментарии к нему.

Напомним, ранее "Темный Рыцарь" опубликовал фото нардепа Николя Тищенко на дорогом отдыхе в Дубае.

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