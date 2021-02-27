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Поганяв кулі: "Темний лицар" оскандалився через фото "Бігуса-гея"

27 лютого, 15:34

Віталій Семченко Віталій Семченко

"Аналітики" і "інсайдери" з Telegram вийшли на новий рівень

Анонімний Telegram-канал "Темний лицар" знову оскандалився – 27 лютого його автори опублікували нібито фотографії журналіста Дениса Бігуса в гей-клубі.

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Але вся річ у тім, що на фото зображений не Бігус, а шеф-редактор каналу "Україна" Сергій Єременко. При цьому світлина зроблена не в гей-клубі, а в київському ресторані "Wood You Like Bar".

"Ось так, буває, сходиш з друзями в п'ятницю ввечері перекинутися партійкою в більярд, а на ранок суботи ти – Денис Бігус, а Wood You Like bar – гей-бар", – написав Єременко.

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Відзначимо, за словами голови фракції "Слуги народу" Давида Арахамії, автором "Темного лицаря" є представник цієї ж політсили нардеп Олександр Дубинський, а "гостьовим" – його соратник нардеп Максим Бужанський.

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Депутат також розповів, що він дізнався про це в результаті того, що Дубинський випадково видав себе – поки на його YouTube-каналі ще не до кінця завантажився ролик, на Telegram-каналі "Темний лицар" уже з'явилися коментарі до нього.

Нагадаємо, раніше "Темний Лицар" опублікував фото нардепа Ніколя Тищенко на дорогому відпочинку в Дубаї.

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скандал Темний лицар Telegram Дубинський
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