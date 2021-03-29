Погром на Банковой: суд отправил активиста Ратушного под домашний арест

В понедельник, 29 марта, Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест до 24 апреля главу общественной организации "Защитим Протасов Яр" Романа Ратушного из-за акции в поддержку Сергея Стерненка под Офисом президента 20 марта.

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Об этом сообщает "Громадське".

"Следственный судья постановил: ходатайство следователя – удовлетворить. Применить к Ратушному Роману меру пресечения в виде домашнего ареста", – сказала судья.

Суд также возложил на Ратушного обязанности прибывать к следователю, прокурору, суду по требованию, сдать на хранение свои документы для выезда за границу, носить электронное средство контроля, и другие.

Ратушного обвиняют в том, что он заранее принес с собой файер и во время акции поджег его, потом бросил в здание Офиса президента, чем повредил фасад. Ратушный отрицает обвинения, но подтвердил, что на акции был.

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О круглосуточном аресте просил прокурор. В свою очередь адвокат подозреваемого Евгения Закревская заявила о процессуальных нарушениях. По ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения составлялось и было одобрено для человека, у которого еще не было статуса подозреваемого, что считается незаконным.

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Ратушный поддержал защитника и заявил об абсурдности обвинений. Он отметил, что в суде как доказательство используют фото с Facebook, которое вмонтировали в видео с акции, и написали, что человек в балаклаве – это он.

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"У меня не было оружия, не было заготовленных предметов, телесных повреждений я никому не наносил. Это абсурд. Я убежден, что то, что мои персональные данные появились на видео Антона Геращенко — это дело рук Андрея Смирнова", – отметил Ратушный и добавил, что в ближайшее время подаст иск в суд о защите чести и достоинства.

Отметим, что в суд пришли члены парламента, которые хотели взять Ратушного на поруки, но им отказали. Среди них – нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин и от "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

Ранее мы сообщали, что лидер организации "Невідомі патріоти" Евгений Строкань, которому суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по подозрению в погроме Офиса президента,не согласен с таким решением и намерен его обжаловать.

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