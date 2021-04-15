Похолодание, дожди и даже снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды

В Украину уже пришло похолодание, а в пятницу, 16 апреля, температура воздуха еще снизится. При этом на всю территорию страны циклон принесет осадки, на западе – мокрый снег.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, в западных областях будет не только снежить, но и похолодает до 2-9 градусов.
Такая погода может достичь даже Винницкой, Житомирской и Черкасской областей.
На остальной территории Украины снега не будет, но будут дожди. Температура воздуха ожидается 9-13 градусов.
В Киеве температура воздуха около 10 градусов тепла и тоже дождь.
Напомним, на прошлой неделе запад страны неожиданно засыпало снегом. На Закарпатье даже пришлось ограничивать движение транспорта на дорогах. В Ужгороде после 18 градусов тепла ударили холода – дневная температура опустилась до +5.
Кроме того, на днях в Карпатах ударил мороз, а горы замело снегом.
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