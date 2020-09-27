Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды

После теплой и солнечной субботы сегодня украинцев ждет неприятный сюрприз

В Украине сегодня будет бушевать мощный циклон, по всей стране дожди. Особенно погода испортится в западных областях, где ожидается существенное похолодание, ливни и местами град.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на севере страны, в Винницкой и Житомирской областях будет 18-20 градусов. В остальных регионах юга, востока и центра от 23 до 26 градусов. Везде дожди. В Киеве 19-21 градус и тоже будет мокрая погода. На западе Украины похолодает до 15-18 градусов.

27 сентября в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой), Сумской и Ровенской областях, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Сегодня во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сильные, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях значительные дожди. Днем в большинстве областей местами грозы, град, порывы ветра 15-20 м/с.

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Отметим, что погода решила испытать украинцев на прочность – недавно температура резко падала на 15 градусов (до заморозков), потом снова около 30 градусов. А теперь новое похолодание. Такие резкие перепады могут стать причиной плохого самочувствия. Врачи объяснили, почему мы чувствуем перепады погоды и как с этим бороться.

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