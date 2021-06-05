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Покушение на замглавы АРМА и скандал в прямом эфире – главные новости за ночь

5 июня, 07:00

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Малюська назвал критерии, кого могут причислить к олигархам, а министр аграрной политики призвал не продавать землю

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

На замглавы АРМА совершили покушение

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Владимир Павленко / Фото АРМА

Владимир Павленко / Фото АРМА

На заместителя главы АРМА Владимира Павленко у его собственного дома было совершено нападение. По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет.

Скандал в прямом эфире

Алексей Данилов и Олег Ляшко. Коллаж: "Сегодня"
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Алексей Данилов и Олег Ляшко. Коллаж: "Сегодня"

Во время эфира ток-шоу "Свободы слова Савика Шустера" экс-нардеп Олег Ляшко назвал заявления секретаря СНБО Алексея Данилова "дебильными", и из-за которых на фронте гибнут украинцы.

Он спросил у Данилова, считает ли тот, что Франция и Германия виноваты в невыполнении Минских договоренностей, и в том, что Украина не получила членство в НАТО: "На себя в зеркало смотреть надо. Потому что такие обвинения ведут к одному – к потере партнеров... Украинцы гибнут на фронте из-за ваших дебильных заявлений".

На что Данилов ответил: "Еще раз вы мне сделаете такое замечание, мы выйдем с вами за эфир. Я ни одному человеку не позволю, чтобы меня делали дебилом. Это вы будете там в Верховной Раде кричать, сено есть, или что вы там делали".

Малюська назвал критерии, кого могут причислить к олигархам

Денис Малюська
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Денис Малюська / Фото: Министерство юстиции Украины

Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что у власти нет намерения включать в список олигархов тех, у кого активов на грани 83 млн долларов.

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"Речь пойдет о больших рыбах, о тех кто действительно является олигархом, который с лихвой берет данный барьер", – сказал он.

По его словам, определять олигархов можно из разных источников.

Министр аграрной политики призвал не продавать землю

Роман Лещенко призвал не продавать землю, коллаж: "Сегодня"
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Роман Лещенко призвал не продавать землю, коллаж: "Сегодня"

По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко, с 1 июля почти у 7 млн украинцев будет право пользоваться и распоряжаться землей. Однако никто не заставляет продавать свою землю. Он призывал беречь свою землю, так как это лучший депозит.

"Ваша земля всегда будет расти в капитализации, аренда будет расти. Более ценного ресурса нет", – сказал министр.

Лидеры стран НАТО обсудят на саммите девять главных вопросов

Первым пунктом повестки дня саммита НАТО станет вопрос трансатлантической безопасности. Обсудят Сирию, Иран и ситуацию в Южно-Китайском море.

Затем будут говорить на такие темы:

  • укрепление приверженности коллективной обороне от всех угроз;
  • повышение способности альянса защищать всех союзников;
  • разработка задач по обеспечению устойчивости в рамках всего альянса.
  • стимулирование трансатлантических инноваций и роль Альянса в поддержании международного порядка;
  • поддержка партнерам Альянса "от Ирака до Иордании и от Грузии до Украины";
  • проблема климатических изменений;
  • разработка стратегической концепции НАТО на будущие годы;
  • инвестиции в оборону.

Все, что происходило в стране и мире 4 июня, – смотрите в нашем выпуске.

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