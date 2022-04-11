Пол Украины накроют осадки! Прогноз погоды на 11 апреля (карта)

Несмотря на дождливую погоду в Украине будет тепло

В Украине будут идти дожди/Фото: коллаж: "Сегодня"

В понедельник, 11 апреля, в некоторых областях Украины прогнозируют дождливую погоду. Порывы ветра в этот день будут достигать 12 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня в Украине дождь прогнозируется в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. На остальной территории — переменная облачность. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 8 до 11 градусов тепла. На востоке прогнозируют +16...+21 градус.

В северных регионах — 6-11 градусов тепла. На юге ожидается 9-17 градусов выше нуля.

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В Киеве пройдет дождь, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе тоже прогнозируют осадки — +9...+11 градусов.

Погода и ее влияние на человека

Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при смене погоды происходит своевременная настройка физиологических процессов в организме к изменяющимся условиям окружающей среды. В результате усиливается защитная реакция, и здоровые люди практически не испытывают негативного влияния погоды.

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У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет способность быстро "перестраиваться". Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.

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