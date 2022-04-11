Пів України накриють опади! Прогноз погоди на 11 квітня (карта)

Попри дощову погоду в Україні буде тепло

В Україні йтимуть дощі/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 11 квітня, у деяких областях України прогнозують дощову погоду. Пориви вітру цього дня сягатимуть 12 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Якою буде погода?

Сьогодні в Україні дощ прогнозують у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та у Криму. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 8 до 11 градусів тепла. На сході прогнозують +16...+21 градусів.

У північних регіонах – 6-11 градусів тепла. На півдні очікується 9-17 градусів вище нуля.

Реклама

У Києві йтиме дощ, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі теж прогнозують опади – +9...+11 градусів.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне налаштування фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті підсилюється захисна реакція, і здорові люди практично не відчувають негативного впливу погоди.

Реклама

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко "перебудовуватися". Вплив погодних умов на самопочуття людини пов'язаний також з віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

Читайте також