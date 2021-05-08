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Полиция изъяла крупную партию водки из Чернобыля – ее собирались отправить в Великобританию

8 мая, 08:21

Виталий Семченко Виталий Семченко

Производители подчеркивают, что их алкогольный напиток не является более радиоактивным, чем любой другой

/ Фото: BBC News Украина

Украинские правоохранители конфисковали партию водки "Атомик" – ее изготовили из продуктов, выращенных в Чернобыльской зоне.

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Об этом сообщает BBC.

Представитель производителя напитка рассказал, что 19 марта полиция изъяла полторы тысячи бутылок и доставила в прокуратуру Киева. В "Чернобыльской спиртовой компании" отмечают, что партию алкоголя планировали отправить в Великобританию.

"Похоже, нас обвиняют в использовании поддельных акцизных марок. Но это не имеет смысла, так как бутылки предназначены для британского рынка и маркируются акцизными марками Великобритании", – отметил профессор Джим Смитт.

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/ Фото: BBC News Украина

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Производством водки "Атомик" занимаются ученые, которые работают в Чернобыльской зоне. Исследователи выращивают экспериментальные культуры, пытаясь выяснить, можно ли из чернобыльских продуктов изготовить безопасную для потребления продукцию. Производители подчеркивают, что их водка не является более радиоактивной, чем любая другая.

Как сообщалось ранее, в Чернобыльском заповеднике нашли очень редкие виды растений во время ботанической экспедиции. Они занесены в Красную книгу Украины и Красную книгу Беларуси как неоцененные.

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