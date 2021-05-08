Поліція вилучила велику партію горілки з Чорнобиля – її збиралися відправити до Великобританії

/ Фото: BBC News Украина
Українські правоохоронці конфіскували партію горілки "Атомік" – її виготовили з продуктів, вирощених в Чорнобильській зоні.
Про це повідомляє BBC.
Представник виробника напою розповів, що 19 березня поліція вилучила півтори тисячі пляшок і доставила в прокуратуру Києва. У "Чорнобильській спиртовоій компанії" відзначають, що партію алкоголю планували відправити до Великобританії.
"Схоже, нас звинувачують у використанні підроблених акцизних марок. Але це не має сенсу, тому що пляшки призначені для британського ринку і маркуються акцизними марками Великої Британії", – зазначив професор Джим Смітт.
/ Фото: BBC News Украина
Виробництвом горілки "Атомік" займаються вчені, які працюють в Чорнобильській зоні. Дослідники вирощують експериментальні культури, намагаючись з'ясувати, чи можна з чорнобильських продуктів виготовити безпечну для споживання продукцію. Виробники підкреслюють, що їхня горілка не є більш радіоактивною, ніж будь-яка інша.
Як повідомлялося раніше, в Чорнобильському заповіднику знайшли дуже рідкісні види рослинпід час ботанічної експедиції. Вони занесені до Червоної книги України та Червоної книги Білорусі як неоціненні.